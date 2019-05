Festivali üks eestvedajaid, Kristiina Herodes, ütles, et rabarberifestival püüab jääda armsaks ja omanäoliseks nagu eelmisel kahel aastalgi. «Kolm aastat on näidanud, et festivali idee on leidnud viljaka pinnase ja ka fännid, kes juba ise tahavad osalema tulla,» lausus ta.

Herodes sõnas, et iga aastaga on tooteid juurde tulnud. «Rabarber on olnud ju kogu aeg meie toidulaual. Kevadel on see esimene mitmekülgselt kasutatav taim pärast pikka talve, näiteks kookides, jookides, moosides, nii magusates kui ka soolastes,» selgitas ta. «See magushapu maitse sobib inimestele ja annab kena sissejuhatuse varasuvesse.»