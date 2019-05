Ajalooliste fotode järgi tehtud taaslavastustest ilmneb, kas aeg on nendes kohtades seisma jäänud või kiiresti edasi tuhisenud.

Fotokursuse juhendaja Andrus Kopliste hinnangul said õpilased ülesandega hakkama. «Eeskujuks võetud vanad fotod püüdsime jagada nii, et igaüks saaks midagi oma kodukoha lähedusest. Nii on näitusel töid Säreverest, Jändjalt, Türi-Allikult, Türi linnast ja Paidestki,» täpsustas ta.