Praegu veel juhatavad Türil Wiedemanni 1 asuva maja fassaadil olevad sildid, et selles tegutseb mitu ettevõtet, ent Türi vallavalitsuse majandusosakonna juhi Urmas Kupu sõnul on enamik neist nüüdseks majast välja kolinud, et teha ruumi sinna rajatavatele üürikorteritele.

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX