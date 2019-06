Rehvimustrikunstnikke otsib taga politsei

Kõige rohkem kurja on liiklushuligaanid teinud vastvalminud Mündi teel (droonifoto). Küll on kärsatatud rehve...

Eelmise laupäeva hommikul sai politsei teate, et Paides kihutab ringi kaks musta autot. Samal ajal avastasid tähelepanelikud inimesed, et mitu linna teelõiku on rehvikärsatusjuttide täis.