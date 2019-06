Uues koolis meelitab lapsed õue rulapark ja ronimispüramiid

Põhikooli ehitava aktsiaseltsi Paide MEK projektijuht Maidu Luts ütles, et rulapark on kooli projekti osa ja selle on kavandanud õppehoone juurde Projekt O2 OÜ. «Kõrvale tuleb ka kaks betoonist lauatenniselauda, nagu paigaldati Lembitu parki. Lastel on hea vahetundides kätt harjutada,» märkis ta. Samuti on projekteerija Lutsu selgitusel ette näinud koolimaja kõrvale ronimispüramiidi. «See on umbes kuue meetri kõrgune püramiidikujuline palkidest ehitis, kus ronida tuleb võrku mööda,» täpsustas ta.