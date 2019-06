Paidelane Marju Reismann on oma hoovimajakest kodumajutuseks juba varasematel aastatel välja pakkunud ja teeb seda arvamusfestivali ajal ka tänavu. Neli kohta on juba kinni pandud, aga kohti on veel – kes kiirelt tegutseb, saab peavarju.

Suvel on Järvamaal üritusi, kuhu saabub huvilisi siit-sealt Eestist ja veel kaugemaltki. Kui üritus on paaripäevane nagu Paide arvamusfestival, siis lihtsam on neil, kel siinkandis elavad sugulased-tuttavad on valmis mõneks ööks peavarju andma.