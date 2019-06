Türilaste puhas vesi kujunes nigeerlase südameasjaks

Noori, keda see eriala paelub, on siiski selgelt vähevõitu ja Ayankunle on seega pigem haruldus. Eesti vee-ettevõtete töötajaskond aina vananeb, mida näitab ka SA Kutsekoda juures tehtud OSKA uuring. Vee- ja jäätmekäitlussektoris on suurem osa tööjõust elukaare selles osas, kus pensioniiga on kohe-kohe käes.