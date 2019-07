Riik toetab tänavu tasuta bussisõitu 42,2 miljoni euroga, mida on võrreldes eelmise aastaga ligi kaheksa miljonit eurot rohkem. Prognoosi järgi on järgmisel aastal toetussumma juba 49 miljonit eurot.

Järvamaa ühistranspordi keskuse tegevdirektor Harri Lepamets sõnas, et tasuta bussisõidust kuuldes polnud ta kuigi optimistlik. Suure üllatusena tuli aga see, et juba esimeste kuudega oli muutust märgata: sõitjaid tuli aina juurde. Kuigi Lepametsa meelest sai seesugune muutus olla ajutine, on nüüd selgunud, et sõitjate rohkus on püsinud.