Jaanus ja Maire Uusmaa koos lapselapsega seatapukünast ehitatud uhkes piraadilaevas. Nii laev kui ka mänguväljak on Jaanuse kätetöö.

Suure kiviaia peal tervitavad tulijaid juba kaugelt erkpunased lepatriinud, mis tekitavad kohe koduse tunde. Seda, et aeda on tehtud hinge ja südamega ning võtnud aegade jooksul omanike ilmet, on Jaanus ja Maire Uusmaa Paide linnas Suurpalu külas asuvasse valdusse sisenedes kohe mõista.