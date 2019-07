Hümn on peas, teisi lugusid peab noodist piiluma

Teisipäeval naases Sky koos perega Läti-Leedu-Poola ringreisilt, seejärel võeti ette Saaremaa-retk. Laulupeoks vajaliku pakkis ta kotti neljapäeva hilisõhtul, et reede varahommikul juba pealinna laulukaare alla orkestri- ja lauluproovi startida.

Üks vähegi koorilaulu või rahvatantsuga kokku puutuv eestlane elab juba ammuilma laulu- ja tantsupeo rütmis. «Oeh, miks see kõik nii keeruline peab olema?» ohkas nii mõnigi laulja, tantsija ja pillimängija peorepertuaariga tutvust tehes. Aga eestlane ei jäta jonni. Nüüd on ta kõikidest keerukustest üle saanud. Nüüd on aeg pidutseda.