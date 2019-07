Vallitornis saab toiduga ajas rännata

Esimestena said karuväge karupraest ammutada Paide linnaametnikud Karola Jaanof (vasakult), Siret Pihelgas ja Kaja Kört.

Paide Vallitornis on uksed avanud uus restoran, Ajastute Toidud. Uue restorani eesmärk on pakkuda inimestele lisaks muuseumiselamusele ka ajarännakut läbi kulinaarse maailma. Avatud on toidukoht iga päev kella 12st 18ni.