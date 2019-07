Linnarahvas psüühikahäiretega inimeste kodu ei tervita

Linnarahvas on protestiks korterelamu rajamise vastu kogunud üle seitsmekümne allkirja. Inimeste peamine mure on enda ja teiste turvalisus. Et korterelamu soovitakse ehitada tiheda liiklusega kergliiklustee äärde, võib see mõne inimese hinnangul ohtu panna seal liikuvad lapsed.