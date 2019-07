Majarahvas ajas korvpallihuvilised noored platsilt minema

Teisipäeva pärastlõunal Soo tänava palliplatsil jalg- ja korvpalli mänginud poisid ütlesid, et on korduvalt õiendada saanud selle eest, et põntsutavad platsil palli ja käratsevad majade vahel. Öörahu pole nad endi sõnul rikkunud. Kell on siis olnud üheksa või pool kümme õhtul, kui pragamiseks on läinud.