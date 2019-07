Viimase paarikümne aastaga on tubaka tarbimine noorte seas jõudsalt vähenenud, ent järjest sagedamini teevad nad tutvust e-sigaretiga. Seetõttu jõustusid juulist tubakaseaduse piirangud, millega on keelatud tubakatoodete väljapanek kauplustes ning tubakast erinevad maitsed e-sigarettide vedelikes. Keelud on vajalikud eelkõige noorte kaitsmiseks tubakatööstuse manipulatsioonide eest.Suitsetamise levimus noorte seas on juba aastaid selges languses. Kui aastal 2006 (enne suitsetamise keeldu söögikohtades) oli 16–24aastaste hulgas igapäevasuitsetajaid 27 protsenti, siis 2018. aastal 13 protsenti. Sarnast pilti näeme ka laste seas. 2006. aastal oli 15aastastest noortest igapäevasuitsetajaid 16 protsenti, 2018. aastaks oli see näitaja kukkunud viiele protsendile. Teisalt jääb Eesti rahvusvahelises võrdluses silma noores eas suitsetamisega eksperimenteerivate lastega: keskmiselt tehakse esimene sigaret juba enne 13aastaseks saamist.