Peremees: tahame, et meil oleks siin hea

Talu peremees Arvo Kuutok rääkis, et auhind tuli neile suure üllatusena. «Eks neid väärijaid oleks olnud kindlasti veel. Ei oskagi ütelda, miks just meie võitjateks osutusime, sest tegelikult pole meie talu ju midagi erilist. Ütleme siis nii, et jätame selle otsustajate südametunnistusele,» muheleb ta.