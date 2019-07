Seikluspargis rüüstamas käinud vandaalid panid oma elu ohtu

Juba mais avastas elamuspargi omanik Sulo Särkinen, et keegi on seal öösiti kolamas käinud. «Siis midagi ei lõhutud, kuid oli näha, et seal on keegi olnud,» sõnas ta. Nüüd on aga juba kahel korral ka kurja tehtud. Nii 6. kui ka 16. juuli hilisõhtul käisid vandaalid seikluspargis ja proovisid sisse murda. Esimesel korral, 6. juulil õnnestus neil peahoone aknaluugi tagant varastada müügiks olevaid sööke ja jooke. Teisel korral püüti samuti sisse saada, kuid see ei õnnestunud, sest selleks ajaks oli turvalisuse huvides lisatud haake ja lukke. Seega otsustasid vandaalid lõhkuda turvavõrke ja atraktsioone. «Ma ei mõista, mis toimub nende inimeste peas, kes tulevad niimoodi lõhkuma, teiste inimeste vaeva ei austata üldse,» sõnas Särkinen.