Jäneda ootab nädalavahetusel talupäevalisi

Ürituse korraldaja Enno Must ütles, et talupäevad said alguse aastal 1992 ja on seega ühe pikema traditsiooniga ning katkematult samas paigas aset leidev suurüritus Eestis. «Aastatega on olnud muutusi programmis, lisandunud ning ära jäänud erinevaid konkursse ja võistlusi, kuid muutumatuna on püsinud meeldiv tava ja sõpradega kokkusaamise rõõm,» sõnas ta.