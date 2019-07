Festivali kunstiline juht Pille Lill rääkis Järva Teatajale, et tänavune, järjekorras juba seitsmes festival kulgeb samas rütmis nagu eelmine. Peetakse klaveriõpilaste suvekooli ning antakse kolm kontserti Eivere mõisas ja üks Paide raekojas.

Traditsiooniliselt juhendab suvekooli Irina Zahharenkova ning üles astub ka Izumi Tateno. Lille ütlust mööda on nemad just kui klaverifestivali patroonid, kuna on juba algusaastatest seal kaasa teinud. Lisaks Zahharenkovale ja Tatenole saab kuulda ka Yuka Morishige ja noore pianisti Kirill Lissijenko klaverimängu.