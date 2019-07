Õunastopi mõtte algataja on Paide muusika- ja teatrimaja müügi- ja turundusjuht Marika Juusu. «Idee sündis tegelikult juba eelmisel aastal,» räägib ta. Järvamaal on aiapidajaid palju ning üks suurimaid muresid on küsimus, mida teha üle jäävate õuntega. Juusu peres sirgub neli õunasööjast last, seega on pere igal aastal õuntest moosi keetnud ja mahla pressinud. Nad on üleliigseid õunu ka ümberkaudsetele tuttavatele jaganud. Siiski pole mureküsimus õunauputusest neilegi võõras.