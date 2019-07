Ma unistan, et arvamusfestival saaks suuremaks osaks Paide indentiteedist, seda nii linna kui ka linnaelanike vaatenurgast. Tahan, et enam inimesi hakkaks aru saama arvamusfestivali olemusest ja vajadusest ega mõistaks hukka tänavate sulgemist ja tavapärasest poole suuremat rahvahulka meie väikeses ja turvalises linnas. Arvamuskultuuri edendamine on ühtviisi oluline nii Paides, Tallinnas kui ka Kärdlas ning mida rohkem inimesi tahab ja oskab avaldada oma arvamust teistega arvestades, seda tugevam ja edukam on meie ühiskond.