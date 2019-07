Noored hakkavad rääkima kliimast ja vihakõnest

Arvamusfestivali eestvedaja Maiu Lauring ütles Järva Teatajale, et seekordne 3. augustil aset leidev noorte eelarvamusfestival tuleb sarnane eelmistega. Varasemalt on eelarvamusfestivale läbi viidud näiteks Narvas, Haap­salus ja Kagu-Eestis. Seekord otsustati aga Paide kasuks, kuna keskväljakul Eheda Ruumi alal on seda igati mugav korraldada.