Mürgised aurud tungisid riigiasutuse tööruumidesse

Märgukiri saadeti VTA Järvamaa keskusele juuli viimasel päeval. Kirjas toodi välja, et tööinspektsiooni saabunud teabe järgi käideldakse Järvamaa keskuses Paide linnas Pärnu tänaval ohtlikke kemikaale, eirates töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid. Veel öeldi, et hoone kasutajad olevat kurtnud ebameeldivat lõhna ning silmade ja hingamisteede ärritust.

Et saadud teavet kontrollida, tegi tööinspektsiooni tööinspektor 25. juulil VTA Järvamaa keskusesse ette teatamata kontrollkäigu. Selle käigus tuvastati, et ohtlikke kemikaale hoiustatakse maja keldrikorrusel, mille ventilatsioonisüsteem on kogu majaga ühine ning seetõttu satub ohtlikke kemikaale sisaldav õhk maja õhuringlusesse.