Oleks patt nuriseda selle üle, et Paide ja Türi ümbruses napib tervisespordi tarvis kergliiklusteid. Linnad on omavahel teedega ühendatud, valgustatud, on pingid ja prügikastid. Pealtnäha on kõik korras, küll aga teeb meele mõruks mõne kergliiklustee seisukord.