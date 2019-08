Öötla ja Vodja küla ühendav Viru küla selts tähistab mõisasaali ennistuse lõppu laupäeval kell 14 avamispeoga, kuhu on kutsutud endised, praegused ja tulevased elanikud.

Öötla ja Vodja küla päeval on laat, kus kohatasu puudub ja kõik on oodatud nii müüma, ostma kui ka vahetama. Välja on kuulutatud üle küla moosi konkurss, kuhu külaselts palub inimestel tuua omavalmistatud hoidiseid.