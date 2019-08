Paide Hillar Hanssoo põhikool hakkab sel õppeaastal ennast uude koolimajja sisse seadma. Direktor Kersti Kivisoo ütlust mööda on aktus sisehoovis peaukse juures. «Sinna meil lubatakse minna, selleks pole eraldi luba tarvis,» lisas ta.

Seda, millal saab koolipere majja korralikult sisse kolida, Kivisoo veel ei teadnud. Sellegipoolest on nad valmis selleks, et võibolla tuleb esimesed nädalad töötada Hammerbecki põhikooliga samas hoones. «Praegu ei julge keegi lubadusi anda, see selgub ilmselt augusti viimasel nädalal,» sõnas ta.