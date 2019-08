Matsimäe kohvikute päev kujuneb tavaks

Matsimäe kohvikute päeva eestvedaja Jaanika Lillenthal sõnas, et talle meeldib käia kodukohvikutes, seega tuli tal mõte ka ise niisugune üritus korraldada. Üksi poleks ta sellega siiski hakkama saanud, nii et naabrid tuli kampa võtta. «Olen nüüd ümberkaudsete inimestega palju rohkem tuttavaks saanud,» sõnas ta.

Lillenthal märkis, et sealkandis elab rahvast vähe, aga enamik nendest avab oma uksed kohvikulistele. «Ma ei ela siin püsivalt, sest see on suvekodu, mõnes võõrustajatalus on samamoodi,» lisas ta.