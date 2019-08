Väätsa noortele lisandus üks vaba aja veetmise koht

Väätsa spordielu eestvedaja Taavi Parts ütles, et mõte teha selline väljak oli tal peas juba ammu. «Idee tekkis aastal 2014. Kunstmurul saab aasta ringi treenida, see ei sõltu nii väga ilmast. Kui vihma sajab, muutub tavaline muru koledaks, aga kunstmuruga seda probleemi pole. Teine asi on muidugi mugavus. Seal on seinad ümber ja nii on hea mängida,» selgitas ta.