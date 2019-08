Kui kuulsite Balti keti ideest, kas uskusite, et seda on võimalik teoks teha?

Kuigi ma täpselt ei mäleta, on mul meeles see, et Balti kett oli sellal aktuaalne teema. Järvamaal moodustati eraldi töörühm, mis andis täpseid juhiseid, kes, kus ja millal peab olema. Mina sattusin ka sinna, lisaks tekkis meil Oisuski omaette inimeste rühm, kes aitas üritust vedada.