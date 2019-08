Pühakoda asub topeltkatuse all

Tegelikult on praegune pilt, kui Käru kiriku sissekäigu kohal on nii-öelda topeltkatus, ajutine. Tellingute ja kilega ümbritsetud varikatuse kallal käivad juba paar nädalat ennistustööd ja kilekatus on sinna paigaldatud ilmastiku kaitseks. Selle all parandavad töömehed puidust katusekatet.