Uus hooaeg toob Türi ujulasse muutusi, millest tähtsaim on omaniku vahetus. Türi ujula juhataja Asko Pärl (pildil) ütles, et eraomanikult valla haldusse tulek tähendab ka uusi investeeringuid. «Suurim uuendus on kindlasti elektrisüsteemi vahetus ja lisandub nii lastebassein kui ka lõõgastusala, mille tarbeks paigaldatakse näiteks mullivann,» lausus ta.