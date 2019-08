Muusikakool meelitab tasuta õppega

Türi muusikakooli puhkpillieriala õpetaja Ants Oidekivi, kelle juhatada on ka orkester Türi, nõustus, et tõepoolest on vaskpuhkpillierialad pigem viimases valikus siis, kui muusikakooli tulev laps endale eriala valib. «Kui nüüd täpsemaks minna, siis üle-eestiline häda on, et just suuremate pillide, nagu eufoonium, metsasarv, tromboon ja tuuba, mängijad võiks rohkem olla. On üksikud kantsid, kus näiteks tuubamängu õpetatakse. See annaks ka orkestrimängule tervikuna rohkem hoogu,» selgitas ta.