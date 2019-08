Ma polnud sellest midagi kuulnud. See, et mind esitati, oli suur üllatus. Sain sellest teada alles päev enne stipendiumi saajate avalikustamist. Mul polnud õrna aimugi, et töökoht mind esitas. Nagu ma aru sain, siis oli mitu kolleegi, kes tulid mõttele minu kandidatuur saata, ja kuidagi juhtkonna kaudu see asi käima läks.