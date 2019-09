Virge Piisner selgitas, et pidi muutuse ette võtma olude sunnil ja ennekõike päästetud kasside heaolule mõeldes. «Praeguse seisuga on minu hoole all 68 kassi, neist 32 on kassipojad,» täpsustas ta.

Piisner ütles, et need on needsamad kassid, kes on viimasel ajal päästetud Paidest ja selle lähiümbrusest. «Paljud neist on juba saanud ravi, vaktsineeritud ja steriliseeritud või kastreeritud,» märkis ta.