Kuulitõukemeistrist maamees jõudis tagasi kodukooli

«Mulle õpetamistöö meeldib,» ütles Koigi põhikooli vilistlane Kert Piirimäe ühel suvesoojal päeval kodukooli spordiplatside kõrval puutüvele istet võttes. «Ülikoolis on olnud päris palju praktikat. Ennekõike noorte treenimist. Leian, et kooli õpetajaks jõudmisel on need teadmised kasuks tulnud. Jah, tunni kestvus koolis on muidugi vaid 45 minutit, treenerina kuni poolteist tundi, teisisõnu on seda koolitunniga võrreldes võimalik palju paremini osadeks jagada.»