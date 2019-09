Tantsuklubi JJ-Street eestvedaja Enriko Pedaksalu esitas Paide noortele väljakutse niisama tänaval uitamise asemel tulla hoopis tantsutreeningule omandada ägedaid tänavatantsu ja hiphopi samme. Pedaksalu sõnas, et võtab uusi õpilasi vastu kogu septembri jooksul. «Nii et kui on soovi leida üks nüüdisaegne ja mitmekesine treening, siis just seda JJ-Street pakubki,» ütles ta.