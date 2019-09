Vahetusõpilane tuli ja jäi

Kellele kerge, kellele raske: ülesvõte on tehtud Türi ühisgümnaasiumi saksa keele tunnis, Charloti kõrval istuva klassivenna Lauri Männiku meelest on saksa keel kohati päris raske. Charlott saab sama öelda eesti keele kohta.

Eesti ja ka Järvamaa koolides on välisriigist tulnud õpilane, kes aastaks oma koduse keskkonna siinse vastu vahetab ja üheks õppeaastaks Eesti haridussüsteemi sukeldub, juba tuttav teema. Aastate jooksul on siinsetes koolides õppinud mitme Euroopa riigi noori, Järvamaale on tuldud ka suure lombi tagant.