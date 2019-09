Raamatuvahetus loodab järvalasi lugemispisikuga nakatada

Lugemissõpru on juba mitu aastat rõõmustanud Raamatuvahetuse keskkond, kus on võimalik tasuta või väikese summa eest endale huvipakkuvaid raamatuid soetada. Kui praegu on enamik Raamatuvahetuse kasutajaid pärit Tallinnast või mõnest teisest suuremast linnast, siis nüüd on keskkonna meeskond võtnud nõuks jõuda ka väiksemate kohtade inimesteni.