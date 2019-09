Õigusbüroo jurist: probleemid ei kao iseenesest

Eesti õigusbüroo jurist, Järvamaal inimesi nõustav Nastasja Musienko on seda meelt, et õigusnõustamisele tulekut karta ei tasu. Ametlike nõuete ignoreerimine, kõnedele mittevastamine, tähitud kirjade eest põgemine ei lahenda probleeme. Pigem muutuvad need ajapikku hullemaks.