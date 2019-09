Järva valla ainus politseipunkt jääb Koeru

Järva vallas on konstaablipunkte järjepanu kinni pandud: kõigepealt Koigis ja Järva-Jaanis ning lähiajal ootab ees Aravete punkti sulgemine. Paide politseijaoskonna juhi Margus Toomsalu selgitusel on väikesed punktid tulnud sulgeda seetõttu, et piirkonnapolitseinikel pole neis võimalik andmebaasidega tööd teha.