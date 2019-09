Neljarajalisele Kose–Võõbu lõigule pääseb järgmisel suvel

12,7 kilomeetri pikkust Kose–Ardu lõiku ehitab AS TREV-2 Grupp. Projektijuht Alan Muruväli ütles, et Kose–Ardu neljarajalise tee ehitus on kulgenud tõrgeteta ja püsib graafikus.

Kuigi praeguste plaanide järgi valmib lõik järgmisel suvel, märkis Muruväli, et liikluse pealelaskmine sõltub ka teise, Ardu–Võõbu osa valmimisest. «Liikus on plaanis kogu Kose–Võõbu teele lasta korraga. Kui peaks selguma, et meie saame oma lõiguga varem valmis või jääb teise lõigu valmimine millegipärast venima, siis on võimalik Kose–Ardu lõigule liiklust lasta ka varem, aga see eeldaks ajutise tee rajamist praeguse Tartu maanteeni, kuna meie ehitatav lõik ei lõiku praeguse maanteega,» selgitas ta.