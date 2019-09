Eesti riiklike registrite süsteem on maailma parimate hulgas, siiski pole meie lähtekoht 2021. aasta registripõhiseks rahva ja eluruumide loenduseks suurepärane. Viiendik Eesti inimestest ei ela seal, kuhu nad on registreeritud. Kuidas see loendust mõjutab ja miks on vaja täpsustada elanike elukohti?