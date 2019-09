Filme näeb katusel, pargis ja parklaski

Tellijale

Kavas on nii eelmise kümnendi kui ka paari aasta taguseid linateoseid. Paide linna noortevolikogu esimees Kaarel Vene ütles, et nad proovisid kokku panna mitmekülgse programmi. «Siiski pidime arvestama asjaoluga, et üritus on eelkõige mõeldud noortele ja filmis peab olema ka mingi õpetlik vaatekoht,» lausus ta.