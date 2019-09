Vanas kuivatis rullub lahti suure põgenemise lugu

Tellijale

See, et suurest põgenemist kajastav väljapanek ja haruldased filmikaadrid on näha Türi külje all asuva Tori mõisa endisse kuivatisse sisse seatud ajalootoas, pole sugugi juhus. Mõisas elaval Peeter Särjel on Triina looga vägagi isiklik suhe. Selle laevaga pagesid Eestist Rootsi tema isa ja ema, vanaema, toona vaevalt aastane õde ja temast kolm aastat vanem vend. «Mind siis veel polnud, liitusin nendega natuke hiljem,» lisab Särg muheldes.