Aastate jooksul on Eestis suurenenud nii mahetoodangu maht kui ka mahetootjate hulk. Rohkem on aga leitud ka taimekaitsevahendi jääkidega viljakoormaid. Enamjaolt pole see siiski pahatahtlik tegevus ja taimekaitsevahendi jäägid on mahevilja sattunud ristsaastumise teel.