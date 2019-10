Üle Järvamaa lööb särama mitukümmend helkuripuud

Tellijale

Türi noortekeskuse juhataja Sulo Särkineni mäletamist mööda on nemad aktsioonis kaasa löömas neljandat või isegi viiendat aastat. Ta meenutas, et alguses riputasid nad möödakäijatele võtta helkureid ilma suurema kära ja mürata noortekeskuse juures kasvavale puule. Siis said nad teada, et Pärnu Tre raadio ja politsei on korraldamas samasugust aktsiooni, ning otsustasid jõud ühendada.