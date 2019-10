Rammumees reisis Ukrainasse võistlema

Tellijale

«Ma esialgu ei tahtnud küll võistlema minna, sest võtsin kuu pärast viimast võistlust vabaks. Tundsin üleväsimust ja lihtsalt puhkasin. Ma ei valmistunud Ukraina võistluseks üldse, tegin lihtsalt aeroobset treeningut ja raviharjutusi,» avaldas ta. «Kui vaatasin aga punktitabelit, otsustasin siiski ära käia, et mõned punktid juurde saada ja suurendada oma võimalust meistrite liiga finaaletapile pääseda. Enne finaali on jäänud veel üks võistlus, kuid sinna ma kutset ei saanud, samas mõned lähimad ohustajad said, seega on iga punkt tähtis.»