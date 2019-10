Üürimaja korteritele pole tormi joostud

Tellijale

Varasuvel alanud ehitustööd on Wiedemanni tänava majas jõudnud nii kaugele, et hoone välisfassaad on tundmatuseni muutunud, samuti on vahetatud katus ning kõik aknad-uksed. Ehitustellingud jäävad endist ühiselamut siiski veel ümbritsema ja esialgu 31. oktoobrile määratud lõpptähtaeg lükkub vähemalt kuu jagu edasi. Just nii Türi vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Urmas Kupp kevadel ennustas – ümberehitustöödel tuleb tihtipeale arvestada võimalike ettenägematute lisatöödega. «Ette võivad tulla igasugused eriolukorrad, mida me praegu ei tea,» ütles Kupp märtsis. Nii ka juhtus.