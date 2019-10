Tellijale

Hobustega toimetavad Aravetel Pargi tänava ääres asuvas koplis Kaidi ja Janeck Kiisa. Janeck on Aravetelt pärit, kuid lahkus siit peagi pärast kooli lõppu. Eelmisel aastal otsustas ta 25 aastat kestnud pealinnaelu järel koos perega Aravetele naasta.

Janeck selgitas, et pealinna kiire elutempo tüütas neid ära. Maal on tema kinnitusel elu palju rahulikum. Samuti on siin palju mõnusam lastel, kes saavad vabalt sõpradega kohtuda, karjamaal hobuste juures käia või kuskil onni ehitada.