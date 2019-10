Paides lühenes ujumisaeg tunni jagu

Tellijale

Nii juhtus ka Paide poisi Robini ja tema sõpradega, kes läksid pahaaimamatult õhtul veidi enne poolt kaheksat ujuma. Et rahvast oli järjekorras pileteid ostmas palju, tuli neil oodata. Kaks sõpra seisid eespool ja said pileti kätte. Kui järjekord jõudis Robini ja tema kaaslaseni, teatas administraator, et rohkem inimesi ujuma ei pääse ja poistel tuleb lahkuda. Ei aidanud ka selgitus, et mõni minut varem pileti ostnud sõbrad pääsesid ju ujuma.