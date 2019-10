Miks on Valgma küla elanikud matkatee rajamise vastu

Tellijale

Kuna jutt käib ajaloolisest taliteest, siis artiklis kirjeldatud matkarajal ei ole suures osas mitte midagi pistmist Valgmalt Paidesse kulgenud teedega. Justnimelt teedega, sest rohkem kui sada aastat on Valgmalt tulnud kaks taliteed Paide poole. Artiklis tutvustatud rada kattuks vaid alguses ja lõpus natukene ühe ajaloolise teega, teisest läheks see risti üle. Kel on huvi, võib maa-ameti kaardilt leida punktiirjoonega märgitud ajaloolised taliteed, mis ühendavad Valgmat Paidega.